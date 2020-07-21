Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни в стране до 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Это поручение является одним из пунктов указа президента о национальных целях развития страны. Достижение ряда целевых показателей должно произойти до 2030 года.

Как указано в пункте "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", в России также будет производиться работа по увеличению доли людей, систематически занимающихся спортом. Вырасти она должна до 70% от всего населения.

В апреле министерство здравоохранения РФ сообщило, что в 2019 году в стране снизилась смертность. Более того, средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума – 73,4 года.

