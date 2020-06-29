Геронтолог назвал общую черту сверхдолгожителей

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Врач-геронтолог Юрий Конев прокомментировал исследование ученых Кембриджского университета о взаимосвязи размера ноги и продолжительности жизни человека. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам специалиста, исследователи попросту рассчитывают на выделение гранта.

"Они просто ищут себе гранты для существования. Ведь вся наука на западе существует на грантах, и поэтому они придумывают себе самые разные вероятности и потом пытаются их доказать, чтобы безбедно прожить 5–10 лет", – объяснил Конев.

При этом, по словам геронтолога, габариты человека могут сказываться на продолжительности жизни. Он указал на то, что среди долгожителей и сверхдолгожителей нет крупных людей.

В своем заявлении Конев сослался на закономерности биофизики – более крупный организм быстрее "накапливает" болезни и разнообразные генетические сбои. Данная тенденция сохраняется вне зависимости от половой или видовой принадлежности.

Самым старым из живущих в мире мужчин на данный момент является житель Бухареста Думитру Команеску. Ему исполнилось уже 111 лет, секретом долголетия мужчина называет любовь близких.

