Онищенко оценил шансы России обогнать Японию по продолжительности жизни

Фото: Москва 24/Александр Авилов

У России есть шансы обогнать Японию по уровню средней продолжительности жизни, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, РФ имеет все условия, которые могут быть лучше японских. Онищенко отметил, что на стороне России – преимущество в виде этнического многообразия.

Он считает, что огромный потенциал в увеличении показателя лежит в образе жизни россиян и их привычках. Депутат объяснил, что пагубные привычки влияют на это, однако молодое поколение пристальнее следит за своим здоровьем.

"То поколение, которое сейчас взрослеет, по сравнению с моим поколением, отличается в лучшую сторону, потому что они начинают понимать реальную цену жизни, здоровью. Их деловая активность, их успешность – она зависит от здоровья, это они оценивают уже в реальных цифрах", – цитирует его РИА Новости.

Онищенко подчеркнул, что на увеличение показателя влияет и профилактика здоровья. Он добавил, что это 80%, а 20% приходится на общее состояние здравоохранения. По мнению депутата, в России оно находится на уровне выше, чем в США.

Минздрав РФ сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума – 73,4 года. Мировым лидером по этому показателю является Япония с показателем в 87,3 года.

В Москве продолжительность жизни за последние 10 лет выросла на пять лет. Ежегодно она увеличивалась на полгода, отметил Сергей Собянин.

В Росстате ранее выяснили, что число граждан старше 100 лет в России к началу году составило 22 600 человек. Чаще долгожители встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях.