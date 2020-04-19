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Общество

10:42

Стало известно, сколько человек старше 100 лет проживает в России

общество

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Названо число проживающих в России граждан, возраст которых более 100 лет. Данные подсчитали специалисты Росстата, передает RT.

Отмечается, что на начало текущего года в стране насчитывалось 22 600 жителей такого возраста.

Чаще долгожители встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях. В то же время в Магаданской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Тыве и на Алтае процент таких людей крайне мал.

В сравнении с прошлым годом, число долгожителей в стране увеличилось на 10%. Если брать расчет исходя из последнего десятилетия – граждан в возрасте более 100 лет стало в три раза больше.

Предполагается, что увеличение продолжительности жизни связано с тем, что в России улучшаются методы лечения граждан.

Ранее сообщалось, что 107-летняя гражданка Турции смогла победить коронавирус. Ее выписали из больницы по выздоровлению спустя неделю после лечения. Сообщалось, что причиной скорого излечения пациентки явилась сильная иммунная система заболевшей.

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