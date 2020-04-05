Два пациента с коронавирусом в возрасте 100 и 106 лет выздоровели в Иране

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Двух пациентов с коронавирусом в возрасте 100 и 106 лет выписали из больницы в Иране, сообщает РИА Новости. Оба случая произошли в больницах города Кум, расположенного в одноименной провинции страны.

Мужчину 106 лет выписали из больницы 4 апреля после 14-дневного лечения. Второго пациента выписали 5 апреля.

Также отмечается, что 31 марта выздоровела 98-летняя пациентка с коронавирусом, которая провела в больнице 27 дней.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в Иране достигло 58 226. Умерли 3603 человека, выздоровели 22 011 человек.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.

Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписали 22 человека.

В России под наблюдением из-за COVID-19 остается более 198 тысяч человек. В стране было проведено почти 700 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.