107-летняя турчанка вылечилась от коронавируса

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Гражданка Турции в возрасте 107 лет смогла победить коронаврус. Она стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших COVID-19, передает РИА Новости.
Известно, что пациентка была госпитализирована в больницу с жалобами на сильный кашель и высокую температуру 7 апреля. Проведенный тест на коронавирус подтвердил у нее заболевание.
Уже спустя неделю женщину выписали из медучреждения по причине полного выздоровления. Врачи предположили, что причиной скорого излечения является сильная иммунная система заболевшей.
В настоящее время турчанка находится дома и пребывает на 14-дневном карантине.
Ранее сообщалось, что два пациента с коронавирусом в возрасте 100 и 106 лет выздоровели в Иране. Оба случая произошли в больницах города Кум, расположенного в одноименной провинции страны.
Согласно последним данным, коронавирусом в мире заражено уже более 2 миллионов человек, порядка 139,5 тысячи скончалось.
В России за сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.