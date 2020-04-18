107-летняя турчанка вылечилась от коронавируса

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Гражданка Турции в возрасте 107 лет смогла победить коронаврус. Она стала одной из самых пожилых женщин в мире, поборовших COVID-19, передает РИА Новости.

Известно, что пациентка была госпитализирована в больницу с жалобами на сильный кашель и высокую температуру 7 апреля. Проведенный тест на коронавирус подтвердил у нее заболевание.

Уже спустя неделю женщину выписали из медучреждения по причине полного выздоровления. Врачи предположили, что причиной скорого излечения является сильная иммунная система заболевшей.

В настоящее время турчанка находится дома и пребывает на 14-дневном карантине.

Ранее сообщалось, что два пациента с коронавирусом в возрасте 100 и 106 лет выздоровели в Иране. Оба случая произошли в больницах города Кум, расположенного в одноименной провинции страны.

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заражено уже более 2 миллионов человек, порядка 139,5 тысячи скончалось.

В России за сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.