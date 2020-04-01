Число заболевших пневмонией среди пожилых россиян выросло за четыре года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минздраве РФ рассказали, что уровень заболевания пневмонией вырос за последние четыре года, сообщает портал News.ru.

Так, в 2018 году среди мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет зафиксировали 520,3 случая заболевания на 100 тысяч населения этой же возрастной категории. В 2014 года этот показатель составил лишь 439,9 случая.

Если брать статистику среди регионов, то наиболее проблемными в этом плане являются такие субъекты, как Республика Тыва (1192,8), Кировская (1056,6) и Брянская (1053,9) области. Северная Осетия (223,5), Москва (229,5) и Дагестан (241,8) – регионы с наименьшим средним числом заболевших пневмонией среди людей старшего возраста.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава в Центральном федеральном округе Андрей Малявин отметил, что от пневмонии в России умирает примерно треть пожилых граждан. Так, из-за пневмококковой пневмонии, по словам специалиста, умирает 32% заболевших старше 65 лет.

"Это не сравнимо ни с каким коронавирусом, ни с чем. Чистый пневмококк – 60 с лишним процентов и в смеси с другими микробами – до 80", – заявил Малявин.

Он добавил, что в группе риска находятся граждане с хроническими заболеваниями. Малявин выделил людей, страдающих от сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета и обструктивной болезни легких.

Выделяя причины такой распространенности пневмонии, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак отмечает низкую вакцинацию населения от бактерий, вызывающих пневмонию.

"Почему такие вспышки в данных регионах – это объясняется плохой вакцинацией от пневмококка населения старше 65 лет. Был провал вакцинации по пневмококку", – подчеркнул Бабак.

Он добавил, что обязательно необходимо вакцинировать людей, страдающих хроническими заболеваниями. Он заявил, что в настоящий момент уже принята соответствующая доктрина.

Председатель правления, исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин отмечает, что корреляции между уровнем заболеваемости пневмонией и экологией регионов не существует. Он привел примеры Москвы и Красноярского уровня с относительно низким количеством случаев пневмонии, в которых экологическая обстановка не самая лучшая в стране.

"Я бы не стал каким-то образом сравнивать и привязывать пневмонию к экологии. Алтайский край у нас в первой четверке, Кировская область – тоже неплохо", – подчеркнул Нагибин.

В России за все время медицинских наблюдений обнаружили 2777 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию зафиксировали у 440 человек. 190 пациентов выздоровели после заражения COVID-19, 24 человека скончались.