Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россиян старше 65 лет с признаками ОРВИ в обязательном порядке будут проверять на наличие коронавирусной инфекции. Такое постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова, передает "Газета.ру".

Попова поручила губернаторам проследить, чтобы граждане старше 65 лет, обратившиеся за помощью медиков, прошли лабораторное обследование на коронавирус.

Помимо этого, сдать анализы на COVID-19 должны вернувшиеся в Россию с признаками респираторных заболеваний, контактировавшие с заразившимися коронавирусом и граждане с диагнозом "внебольничная пневмония".

Лабораторное обследование также поручено сделать всем находящимся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и персоналу, если у них появились симптомы ОРВИ.

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" вступает в силу 1 апреля.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам меньше смотреть новости про коронавирус. Специалисты подчеркнули, что последнюю информацию о коронавирусе следует смотреть в официальных источниках, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ведомстве также посоветовали россиянам на самоизоляции уделять внимание больше своему здоровью: правильно питаться, делать физические упражнения, соблюдать режим сна, общаться с близкими людьми.

При возникновении стрессовой ситуации горожанам советуют обратиться за медицинской или психологической помощью к профессионалам. В ведомстве призвали не подавлять такое состояние алкоголем, табаком или другими веществами.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших, скончались 17 человек.

