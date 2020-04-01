Медики, которые лечат больных коронавирусом, регулярно сдают анализы

Фото: Агентство "Москва"
Врачи и медицинские сестры стационаров, где оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией, регулярно сдают анализы, сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Частота тестов определяется графиком работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами. Если инфекция подтверждается, к медикам применяется стандартный протокол: заболевшего и контактировавших с ним изолируют, оценивается тяжесть состояния и по итогу назначается лечение на дому либо госпитализация.
Сегодня для лечения больных с коронавирусом развернуты отделения в восьми городских стационарах. Это медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционные клинические больницы № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детская городская клиническая больница имени Башляевой, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, городская клиническая больница № 67 имени Ворохобова и городская клиническая больница № 15 имени Филатова.
Помимо этого, в поселении Вороновском строится инфекционный центр. Он сможет вместить 500 пациентов, 250 мест придется на отделение реанимации.
Пациентов с подозрением на коронавирус лечат инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи и хирурги. Весь персонал клиник прошел обучение по работе в условиях пандемии.
За сутки в России было выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. Их зафиксировали в 24 регионах страны.
Также сообщалось, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирус.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших, вылечился 121 человек, скончались 17 человек.
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