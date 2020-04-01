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На сегодняшний день тесты на коронавирус в России проводят 95 лабораторий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

По его словам, их усилиями в сутки делается 36 тысяч анализов на COVID-19. Мишустин добавил, что, по данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, передает ТАСС.

Накануне глава кабмина поручил до 1 апреля представить прогноз распространения коронавируса в России в региональном разрезе.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. Выздоровели 190 пациентов, умерли 24 человека.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, однако число больных какое-то время еще может увеличиваться.

По его мнению, количество новых случаев заражения ближайшие несколько дней будет расти, а потом пойдет на снижение. Он подчеркнул, что распространение нового вируса существенно снизится благодаря мерам, вводимым властями.

Также Брико обратил внимание, что это особенность коронавируса, который относится к числу острых респираторных вирусных инфекций.