В Минздраве заявили, что Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусу

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Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, однако число больных какое-то время еще может увеличиваться, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его мнению, количество новых случаев заражения ближайшие несколько дней будет расти, а потом пойдет на снижение. Он подчеркнул, что распространение нового вируса существенно снизится благодаря мерам, вводимым властями.

Также Брико обратил внимание, что это особенность коронавируса, который относится к числу острых респираторных вирусных инфекций.

"Активность их особенно высока в холодный период года, а начиная с апреля – мая, активность резко падает. Я думаю, что это не будет исключением в отношении и коронавирусной инфекции", – цитирует Брико РИА Новости.

За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 24 регионах страны. Большинство случаев заражения зарегистрировали в Москве – 387.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. За весь период выздоровел 121 человек. Также зафиксировано 17 летальных случаев.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

Такие же ограничения ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а за ними последовали другие регионы страны: меру поддержали в Санкт-Петербурге, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях, в республике Марий Эл, Адыгее, Татарстане, Якутии, Коми и других регионах страны.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось.