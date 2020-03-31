Мишустин поручил до 1 апреля представить прогноз распространения коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 апреля представить прогноз распространения коронавируса в России в региональном разрезе. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Такое поручение глава Кабмина дал вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и Минздраву РФ.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, однако число больных какое-то время еще может увеличиваться.

По его мнению, количество новых случаев заражения ближайшие несколько дней будет расти, а потом пойдет на снижение. Он подчеркнул, что распространение нового вируса существенно снизится благодаря мерам, вводимым властями.

Также Брико обратил внимание, что это особенность коронавируса, который относится к числу острых респираторных вирусных инфекций.