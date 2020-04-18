В России за сутки зафиксировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 4 785 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Они были зафиксированы в 79 регионах.

В Москве подтвержденных случаев заражения – 2 649, по области – 428.

В Санкт-Петербурге заразились COVID-19 еще 139 человек, в Мордовии – 62, в Чеченской Республике – 60. В Нижегородской области зафиксировано 59 новых случаев, в Ставропольском крае – 54, в Тверской области – 49, в Краснодарском и Красноярском краях – по 45.

В Дагестане и Магаданской области подтвердили по 44 случая заболевания, в Рязанской области – 41, в Марий Эл – 40, в Башкортостане и Тюменской области – по 39. Также было зафиксировано 38 случаев заражения в Хабаровском крае, 36 – в Ингушетии, 35 – в Астраханской области, по 34 – в Орловской и Ленинградской, 33 – в Ханты-Мансийском АО, 32 – в Тамбовской области.

В Тульской области число новых заражений составило 30, в Северной Осети, Калужской и Ростовской областях – по 29, в Брянской области – 28, в Чувашии – 27, в Пермском крае – 26, в Курской области – 25, в Ярославской – 24, Воронежской области и Кабардино-Балкарии – по 22.

По 21 новому случаю было подтверждено в Липецкой и Пензенской областях, по 20 – в Кировской и Оренбургской, по 19 – в Коми и Ульяновской области, 18 – в Приморском крае, 17 – в Волгоградской области, 16 – в Татарстане, по 15 – во Владимирской и Ивановской областях, 14 – в Калмыкии, 13 – в Смоленской области, по 11 – в Белгородской, Калининградской, Саратовской и Свердловской областях, по 10 – в Алтайском крае и Новосибирской области, по 9 – в Вологодской области, Сахе и Бурятии, 8 – в Хакасии, по 7 – в Мурманской и Иркутской областях, по 6 – в Костромской, Новгородской, областях и Карелии.

По 5 случаев зафиксировано в Архангельской, Псковской, Омской областях, Ямало-Ненецком АО и Адыгее, по 4 – в Удмуртской, Челябинской, Кемеровской областях, по 3 – в Томской, Амурской областях, Забайкальском крае, Крыму и Еврейской АО, по 1 – в Горном Алтае, Карачаево-Черкесской Республике, Самарской и Курганской областях.

Также известно, что за последние сутки умерло 40 пациентов с коронавирусом, в том числе 21 человек в столице.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах.

Отмечается, что за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 467 человек, в том числе 162 человека в столице. За весь период выписано по выздоровлению по России – 3 057 пациентов. За весь период по России умерло 313 человек.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.