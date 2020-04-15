Определен нулевой пациент с коронавирусом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Нулевым пациентом с коронавирусом в России оказался мужчина средних лет, который вернулся из Милана, заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.
Он обратил внимание, что коронавирусную инфекцию у пациента удалось обнаружить оперативно.
"Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение", – цитирует Чучалина "Православие.ру".
По словам академика, мужчина, заболевший COVID-19, стал также первым в России, кто выздоровел от коронавируса.
Чучалин добавил, что мужчина успел заразить своих пожилых родителей. В связи с чем отца пациента пришлось подключить к аппарату ИВЛ, уточнил ученый.
За последние сутки в России зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.
Недавно психолог назвал самых уязвимых перед коронавирусом людей.
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