Эксперты расказали, как приход лета может повлиять на ситуацию с коронавирусом

Французские ученые выяснили, что новый тип коронавируса полностью погибает только при температуре, близкой к 100 градусам по Цельсию. Причем в таких условиях он должен провести не менее 15 минут. До этого специалисты делали оптимистичные прогнозы, что летняя жара, вероятно, поможет остановить распространение инфекции. Разбираемся, как новое открытие можно использовать в борьбе с COVID-19 и стоит ли ожидать улучшения ситуации с приходом лета.



Идеальные условия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Специалисты из Университета Прованса провели исследования и установили, при каких условиях SARS-CoV-2 полностью погибает. В частности, в течение часа они нагревали коронавирус до 60 градусов. Однако даже при такой термообработке некоторые его штаммы сохраняли способность размножаться. Окончательно дезактивировать вирус получилось лишь после его нагрева в течение 15 минут до 92 градусов.



В качестве образца специалисты использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса. Материал распределили по двум пробиркам – со стерильной средой и белками животного происхождения, то есть имитируя условия реальной жизни.

После нагрева чистой пробирки коронавирус оказался полностью дезактивирован. А вот в нестерильной среде некоторые его штаммы выжили. Поэтому исследователи предположили, что стандартной процедуры дезактивации может быть недостаточно для уничтожения образцов с высоким содержанием вируса.

Ранее специалисты из китайского университета Сунь Ятсена назвали идеальные условия для распространения COVID-19. Ученые пришли к выводу, что для передачи инфекции оптимально подходит температура от 5 до 8,72 градуса тепла и влажность 35–50%. Однако при 30 градусах тепла его инфекционная скорость практически приравнивается к нулю.



Стоит ли надеяться на лето?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24, что исследование, проведенное французскими специалистами, будет полезным для врачей, которые работают с больными COVID-19.

"То есть достаточно погрузить потенциально зараженную одежду или другие предметы в такую температуру и потом спокойно использовать снова, не опасаясь заразить кого-то", – пояснил эксперт.

По его словам, большинство вирусов являются термолабильными, то есть они не выдерживают высоких температур: чем выше температура, тем они быстрее инактивируются – снижают свою активность.





Александр Бутенко завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Высокая температура при прогревании почвы или помещений до высоких температур (а летом она может подниматься и до 30 градусов), конечно, будет способствовать уменьшению распространения.

Бутенко также выразил надежду, что по аналогии с прошлым опытом пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может сойти на нет в течение 4-5 месяцев.

"Вспышки коронавируса, которые были в Китае в 2002-2003 годах, а также ближневосточного синдрома в 2012 году в Саудовской Аравии проходили через 4-5 месяцев при отсутствии вакцин и эффективных лекарственных препаратов. Поэтому возможно так будет и с этим вирусом", – отметил собеседник Москвы 24.

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков пояснил Москве 24, что летом люди начнут больше проветривать помещения. По его мнению, это может повлиять на снижение заболеваемости.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Дело не в тепле на улице, а в том, что в большинстве помещений отсутствует хорошая система вентиляции, которая компенсируется в теплое время года открытыми окнами, форточками. В это время концентрация вирусных частиц значительно падает", – отметил эксперт.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Поэтому на какое-то количество уменьшится заболеваемость за счет того, что увеличится вентилируемость помещений.

Вместе с тем, по его словам, наличие или отсутствие витаминов в рационе людей в летний период практически не влияет на сопротивляемость коронавирусу. Серьезность заболевания зависит больше от сопутствующих заболеваний человека, связанных с болезнями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и онкологией.



"Люди в принципе могут страдать недостатком витаминов, но это небольшие отклонения от нормы, не драматические изменения, которые могут серьезно повлиять на течение такой инфекционной болезни, как COVID-19. Когда мы говорим про авитаминоз, то это сильное преувеличение", – заключил собеседник Москвы 24.

17 апреля Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России еще не пройден. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что благодаря предпринятым мерам по борьбе с инфекцией ситуация в стране не обострится до такой степени, как это зафиксировано в других государствах.

На сегодняшний день в России выявлено более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом. Причем за минувшие сутки зарегистрировано 4 070 новых пациентов. За все время выздоровели 2 590 человек, еще 273 не смогли побороть болезнь.

