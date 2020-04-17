Путин оценил риски, связанные с распространением COVID-19

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Президент России Владимир Путин прокомментировал риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства заявил, что они по-прежнему остаются высокими.

"Пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", – приводит РИА Новости его слова.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал безответственной недооценку опасности, которую несет пандемия коронавируса. Он отметил необходимость соблюдения режима самоизоляции, даже если заражение COVID-19 проходит бессимптомно.

Ранее был дан прогноз о достижении Россией пика коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице он придется на ближайшие 2-3 недели. Она подчеркнула важность работы врачей, но отметила, что полноценно бороться с инфекцией можно только в сочетании с ответственным поведением граждан и грамотными управленческими решениями.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что Россия может избежать взрывного пика COVID-19 благодаря предпринятым мерам по борьбе с инфекцией.