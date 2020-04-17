Медведев посчитал безответственной недооценку опасности COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал безответственной недооценку опасности, которую несет пандемия коронавируса, сообщает РИА Новости.

Он отметил необходимость соблюдать режим самоизоляции, даже если заражение COVID-19 проходит бессимптомно. Медведев обратил внимание на опасность, которую такой человек несет для своих родственников и друзей.

"Его контакты, его близкие, его друзья могут быть гораздо менее устойчивыми к этому вирусу, и у них уже будет тяжелая форма. Поэтому думать нужно не только о себе, но и об окружающих, о близких", – отметил Медведев.

Он подчеркнул опасность рассуждений, в которых присутствует недооценка коронавируса. По мнению Медведева, наличие таких легкомысленных людей – проявление безответственности с их стороны.

"Причем, конечно, есть люди, которые говорят: "Ну а чего? Я вроде физически здоровый, молодой, ко мне если и прицепится, то в легкой форме, а может, вообще не прицепится. Но эти рассуждения абсолютно безответственные", – сказал Медведев.

Ранее Медведев высказывался по поводу ситуации с соблюдением трудового законодательства в России. Он отметил, что принуждение работников к неоплачиваемым отпускам является нарушением, на которое государственным органам необходимо реагировать.

Об опасности бессимптомного течения заражения коронавирусом ранее сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев. Он отметил, что впоследствии могут возникнуть тяжелые осложнения в частности острая дыхательная недостаточность. По мнению специалиста, более 50% зараженных могут не ощущать симптомы коронавируса.

В Москве с 15 апреля действует пропускная система. Теперь для передвижения по городу на личном или общественном транспорте необходимо наличие специального разрешения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в качестве причины введения такой системы назвал отсутствие необходимой дисциплины при соблюдении режима самоизоляции.

За последние сутки в России зарегистрировали 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зафиксировали 32 008 человек, у которых нашли инфекцию COVID-19 в организме. 2590 человек были выписаны из больниц после выздоровления. 273 пациента умерли в результате осложнений, вызванных заражением COVID-19.