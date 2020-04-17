Ввод цифровых пропусков позволил сократить число пассажиров транспорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице 16 апреля зафиксировано снижение числа людей, которые передвигаются на общественном и личном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Уникальных пассажиров в личном и общественном транспорте вчера, 16 апреля, было на 516 тысяч меньше, чем два дня назад, 14 апреля, но на 59 тысяч больше, чем в среду, 15 апреля", – говорится в сообщении.

Как отмечается, 90% прибавившихся за день пассажиров были на личном транспорте.

"Дороги в Москве сегодня были на 85% свободнее, чем четыре недели назад", – говорится в сообщении.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.