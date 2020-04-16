Москвичи продолжают нарушать режим самоизоляции – власти

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве рассказали о соблюдении горожанами режима самоизоляции. Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что многие продолжают нарушать установленные предписания.

"К сожалению, пока ситуация не улучшается. Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе", – приводит ТАСС его слова.

Данчиков выразил надежду на то, что установившаяся в столице неблагоприятная погода позволит гражданам остаться дома.

Ранее сообщалось о том, что за 5 дней в Москве составили более 9 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции. Известно, что со всеми нарушителями проводятся разъяснительные беседы. В случае если гражданин после наложения штрафа пошел домой, то повторно его наказывать не будут.

При этом накануне индекс самоизоляции к утру в столице составил 4,3. Такие показатели означают, что большинство граждан остаются дома и следуют предписаниям властей.