Более 9 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции составили в столице за 5 дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 9 тысяч протоколов в отношении жителей столицы, которые нарушили нормы режима социального дистанцирования, составили в городе за 5 дней. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает РИА Новости.

"По данным полиции, более 9 тысячи протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования, кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", – сообщил Данчиков.

Он обратил внимание, что в настоящий момент на улицах столицы патрулируют места, где горожане часто отдыхают, гуляют. Со всеми нарушителями самоизоляции проводятся разъяснительные беседы, уточнил Данчиков. В случае, если гражданин после наложения штрафа пошел домой, то повторно его наказывать не будут.

Дежурят на улицах города 3 тысячи сотрудников полиции, 3 тысячи сотрудников Росгвардии, тысяча дружинников.



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