Индекс самоизоляции в Москве к утру среды достиг 4,3

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Индекс самоизоляции в Москве составил 4,3 балла из пяти возможных, передает "Мир 24".
Такие показатели означают, что большинство граждан остаются дома и следуют предписаниям властей. При этом самый высокий индекс отмечается в Королеве (5), в Красногорске и Жуковском (4,9).
В других городах России лучше всего обстоят дела в Воронеже, там индекс утром составил 4,9 балла. Также хорошие показатели наблюдаются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (4,8).
За последние сутки в столице зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1774.
В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Это 16,1% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
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