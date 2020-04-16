Более 100 нарушителей самоизоляции выявили в Москве за две недели

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Около 110 случаев нарушения карантина гражданами с подтвержденным коронавирусом зафиксировано в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

Он рассказал, что с момента ужесточения ответственности в отношении нарушителей было составлено 107 протоколов, общая сумма которых составила 428 тысяч рублей. Граждане принудительно отправлены на лечение в обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве.

Лечить коронавирус в домашних условиях разрешено жителям столицы, у которых заболевание протекает в легкой форме. При этом граждане обязаны подписать согласие на соблюдение домашнего карантина. Нарушение данного условия предусматривает административную ответственность.

Накануне в суды города поступило 12 административных материалов за нарушение режима самоизоляции. 14 апреля в столице 55 нарушителей карантина были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.

За последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека. В столице за сутки подтверждено 1 370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

