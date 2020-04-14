В столице 55 нарушителей карантина привлечены к административной ответственности

13:54
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве 55 нарушителей карантина привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей.
Лечить коронавирус в домашних условиях разрешено жителям столицы, у которых заболевание протекает в легкой форме. При этом граждане обязаны подписать согласие на соблюдение домашнего карантина. Нарушение данного условия предусматривает административную ответственность.
За последние три дня в Москве зафиксировано 25 нарушений карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении, в том числе на территории Троицкого округа. Больных не только оштрафовали, но и перевели на наблюдение в стационаре.
Выпишут нарушителей только после выздоровления. Лечение проходит в обсервационных центрах в Царицыно, Крылатском, Химках, и Алтуфьево.
Сотрудники полиции в Москве проверяют соблюдение режима самоизоляции
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением не штрафовать за нарушение режима самоизоляции граждан, которые вышли из дома ради посещения храмов. Он заявил, что полиции следует заняться расследованием настоящих преступлений.
По состоянию на 12 апреля правоохранители в Москве составили более 1,3 тысячи протоколов за несоблюдение социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций столицы.
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