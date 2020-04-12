Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за несоблюдение соцдистанции

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 1,3 тысячи протоколов составили в Москве за несоблюдение социальной дистанции. Об этом сообщила пресс-служба Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

"За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, департамента торговли, префектур составили 1 тысячу 358 протоколов по статье 3.18.1 КоАП Москвы в отношении граждан, нарушивших требования по социальному дистанцированию", – говорится в сообщении.

В инспекции пояснили, что граждане нарушили указ мэра, в котором прописывается, что квартиру можно покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра. За ее несоблюдение предусмотрена административная ответственность.

Также за последние сутки с помощью технических средств видеофиксации на восьмерых человек с легкой формой коронавируса наложены штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Всего за весь период оштрафовано 30 граждан, которые одновременно помещены в специализированный обсервант для прохождения принудительного лечения.

В инспекции напомнили, что строгий карантин необходимо сохранять до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус.



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Накануне в Москве увеличили численность наружных нарядов полиции. Они патрулируют все районы столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в Москву.

В субботу Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах.

