В Москве увеличили численность наружных нарядов полиции

В Москве вырастет число патрулей

Численность наружных нарядов полиции увеличена в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

"В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В МВД объяснили, что дорожные инспекторы контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в Москву.

Ранее в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) заявили, что уже 26 человек в столице привлечены к административной ответственности за нарушение карантина.

Накануне, 10 апреля, Сергей Собянин выступил с обращением к жителям столицы. Он заявил о постепенном введении пропускного режима и других ограничениях, связанных с распространением коронавируса по городу.

По данным на 11 апреля, за сутки в стране зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах. Больше всего выявлено в Москве – 1030. На Московскую область приходится 152, на Санкт-Петербург – 80. Число погибших по РФ составляет 106 человек, общее количество заболевших – свыше 13 тысяч.