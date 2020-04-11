В столице оштрафованы уже 26 нарушителей карантина

15:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уже 26 человек в столице привлечены к административной ответственности за нарушение карантина. Об этом сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.
"За последние два дня в Москве было зафиксировано сразу 12 случаев нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. При помощи технических средств было установлено, что эти граждане самовольно покинули свои дома", – заявили в организации.
В отдельным случаях – при легком течении болезни – коронавирус разрешено лечить в домашних условиях. Однако в таком случае заболевшие не могут покидать квартиру, чтобы не распространять заболевание.
Строгий карантин необходимо сохранять до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус. Нарушителей госпитализировали в оборудованные обсервационные центры, где они будут находится до выздоровления под присмотром врачей.
"Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы", – подчеркнули в пресс-службе ОАТИ.
По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, россияне пока не прочувствовали всю ответственность, которую следует взять на себя в связи с пандемией коронавируса. По словам главы министерства, в дальнейшем могут быть введены дополнительные ограничительные меры, если это окажется нужно.
Сотрудники полиции в Москве проверяют соблюдение режима самоизоляции
Как накануне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с понедельника, 13 апреля, власти столицы будут постепенно вводить пропускной режим.
По данным на 11 апреля, за сутки в стране зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах. Больше всего выявлено в Москве – 1030. На Московскую область приходится 152, на Санкт-Петербург – 80. Число погибших по РФ составляет 106 человек, общее количество заболевших – свыше 13 тысяч.
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