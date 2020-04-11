Правительство РФ скорректировало список наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому перечень пострадавших от COVID-19 отраслей расширяется. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Подписанным постановлением внесены изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции", – указано в документе.

Уточняется, что в раздел "Культура, организация досуга и развлечений" добавили кинематограф, а новый раздел "Деятельность в области здравоохранения" пополнили пунктом о стоматологической помощи.

Ранее в список были включены девять сфер экономики. К ним относятся пассажирские и грузовые перевозки, гостиничный и туристический бизнес, а также ряд отраслей сферы услуг.

В Москве 1 апреля утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. В частности, расширяется доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий.

Всего бизнес получит поддержку в 25 миллиардов рублей от властей столицы. Городская помощь будет доступна и для владельцев коммерческой недвижимости. Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум вдвое, тогда меры поддержки составят порядка 8,6 миллиарда рублей в квартал.

До 1 мая в городе действует мораторий на проверки бизнеса. Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью граждан.