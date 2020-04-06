Кабмин РФ утвердил перечень мер для устойчивовго развития экономики

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ

Правительство России утвердило список мер, необходимых для устойчивого развития экономики страны на фоне распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, размещенном на официальном сайте кабмина, определен порядок поддержки отраслей и предприятий, которые наиболее пострадали в кризисной ситуации.

Сроки уплаты налога на прибыль для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, продлены на 6 месяцев. Аналогичная мера относится к единому сельхозналогу и плате, определенной применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.

Правительство также продлило до 15 мая 2020 года срок предоставления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за период I квартала 2020 года.

Наконец до 31 мая 2020 года приостановлены выездные налоговое проверки.

Ранее правительство РФ утвердило первую версию перечня наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. В частности, в список внесены перевозки, сфера развлечений и услуг, отрасль общественного питания и ряд других.

