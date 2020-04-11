Россияне не до конца осознали всю важность самоизоляции – Мурашко

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что россияне пока не прочувствовали всю ответственность, которую нужно взять на себя в связи с пандемией коронавируса.

"Население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя, и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации", – заявил он в интервью ТАСС.

Глава Минздрава в то же время добавил, что многие уже поняли происходящее, особенно старшее поколение. Наблюдается в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, в случаях, где можно отложить лечение, уточнил он.

К концу недели будет оцениваться эффективность текущих мер, объяснил Мурашко. Тогда станет ясно, нужно ли вводить дополнительные, отметил он.

За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса, из них 1124 – в Москве. Всего в стране число зараженных превышает 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Закрыты рестораны, кафе, столовые и иные заведения общепита. Жители продолжают находиться на самоизоляции.

За нарушение режима гражданам грозит штраф в 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей, за повторное нарушение – также 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.

Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч. Повторное нарушение обойдется в сумму до 500 тысяч.