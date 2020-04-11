Россияне не до конца осознали всю важность самоизоляции – Мурашко

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что россияне пока не прочувствовали всю ответственность, которую нужно взять на себя в связи с пандемией коронавируса.
"Население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя, и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации", – заявил он в интервью ТАСС.
Глава Минздрава в то же время добавил, что многие уже поняли происходящее, особенно старшее поколение. Наблюдается в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, в случаях, где можно отложить лечение, уточнил он.
К концу недели будет оцениваться эффективность текущих мер, объяснил Мурашко. Тогда станет ясно, нужно ли вводить дополнительные, отметил он.
За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса, из них 1124 – в Москве. Всего в стране число зараженных превышает 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Закрыты рестораны, кафе, столовые и иные заведения общепита. Жители продолжают находиться на самоизоляции.
За нарушение режима гражданам грозит штраф в 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей, за повторное нарушение – также 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.
Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч. Повторное нарушение обойдется в сумму до 500 тысяч.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: