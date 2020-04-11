Песков прокомментировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России

14:43
Фото: Агентство "Москва"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской заявил, что ясность относительно пика заболеваемости COVID-19 в России наступит примерно в течение двух недель. Об этом сообщает РИА Новости.
"Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся", – заявил представитель Кремля в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Песков подчеркнул, что в столице больницы уже сталкиваются с серьезными перегрузками.
"Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме", – заявил пресс-секретарь.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, развитие ситуации с коронавируса в России зависит от эффективности принимаемых мер. По словам главы ведомства, один из вариантов – смещение пика заболеваемости на лето.
Согласно данным на 11 апреля, за сутки в стране зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах. Больше всего выявлено в Москве – 1030. На Московскую область приходится 152, на Санкт-Петербург – 80. Число погибших по РФ составляет 106 человек, общее количество заболевших – свыше 13 тысяч.
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