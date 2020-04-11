Власти Москвы дополнительно выделят 10 тысяч коек для заразившихся COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичные власти в ближайшие две недели выделят до 10 тысяч коек для заразившихся коронавирусом. Об этом объявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В ближайшие две недели только система здравоохранения Москвы дополнительно направит на борьбу с коронавирусной инфекцией от 7 до 10 тысяч коек", – заявила представитель мэрии.

В начале апреля стало известно, что 2 тысячи мест для больных COVID-19 оборудуют на базе МГМУ имени Сеченова. Позднее Владимир Путин распорядился привлечь к борьбе с коронавирусом преподавателей и студентов медицинских вузов. Поскольку им предстоит работать в опасных для жизни условиях, правительство подготовит компенсации.

По данным на 11 апреля, за сутки в стране зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах. Больше всего выявлено в Москве – 1030. На Московскую область приходится 152, на Санкт-Петербург – 80. Число погибших по РФ составляет 106 человек, общее количество заболевших – свыше 13 тысяч.