Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент РФ Владимир Путин распорядился привлечь к борьбе с коронавирусом COVID-19 преподавателей и студентов медицинских вузов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный документ.

Поручение главы государства подразумевает, что министерство здравоохранения должно мобилизовать всех доступных специалистов – преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов. При этом за работу в опасных условиях им выплатят компенсацию.

Впервые о необходимости привлечь студентов и преподавателей медицинских вузов Владимир Путин высказался в конце марта. Тогда президент провел совещание с полпредами в федеральных округах и призвал проработать соответствующие меры.

Накануне, 9 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести в правительство проект документа, в котором будет регулироваться порядок дополнительных выплат медикам, работающим с больными коронавирусом.

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