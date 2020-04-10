Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с COVID-19

12:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Президент РФ Владимир Путин распорядился привлечь к борьбе с коронавирусом COVID-19 преподавателей и студентов медицинских вузов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный документ.
Поручение главы государства подразумевает, что министерство здравоохранения должно мобилизовать всех доступных специалистов – преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов. При этом за работу в опасных условиях им выплатят компенсацию.
Впервые о необходимости привлечь студентов и преподавателей медицинских вузов Владимир Путин высказался в конце марта. Тогда президент провел совещание с полпредами в федеральных округах и призвал проработать соответствующие меры.
Накануне, 9 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести в правительство проект документа, в котором будет регулироваться порядок дополнительных выплат медикам, работающим с больными коронавирусом.
В Москве заработал центр телемедицины для заболевших коронавирусом
В России заражение коронавирусом за последние сутки выявили у 1786 человек. В Москве обнаружили 1124 новых случая инфицирования. Из них 43 процента заболевших составили москвичи в возрасте от 18 до 45 лет. Всего же на территории РФ зарегистрировали уже 11 тысяч 917 пациентов с COVID-19.
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