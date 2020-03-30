Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин поручил привлечь практикантов и студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом президент заявил на совещании с полпредами в федеральных округах.
"Уже сейчас продумайте с коллегами меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также, если это потребуется, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений, практикантов и студентов медвузов", – поручил Путин полпредам.
Путин также дал указания своим полномочным представителям, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестер и работников служб скорой помощи, проводились строго в срок.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав намерен привлечь студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом. Он объяснил, что на помощь к медикам будут вызывать студентов старших курсов, обучающихся в медицинских вузах и учреждениях среднего образовательного звена.
Позднее ректор медико-стоматологического университета имени Евдокимова (МГМСУ) Олег Янушевич заявил о готовности студентов участвовать в борьбе с COVID-19. Он добавил, что привлечение студентов для помощи медикам должно быть только с их согласия.
Студенты-третьекурсники могут быть привлечены в качестве среднего медицинского персонала, до третьего курса – как санитары. Старшекурсники имеют права помогать врачам в больницах. При этом перед оказанием помощи все студенты должны пройти соответствующий инструктаж.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. Всего на территории России зафиксировано более 1,8 тысячи заболевших коронавирусом, вылечились 66 человек.
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