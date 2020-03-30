Ректор МГМСУ рассказал о готовности студентов участвовать в борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова (МГМСУ) Олег Янушевич рассказал о готовности студентов помогать врачам в борьбе с коронавирусом, сообщает "Газета.ру".

"Во все времена волонтерство, как мы его сейчас называем, оно всегда приветствовалось. По большому счету, студенты-медики шли в эту специальность для того, чтобы помогать другим людям", – сказал ректор.

Он добавил, что привлечение студентов для помощи медикам должно быть только с их согласия. Янушевич пояснил, что студенты-третьекурсники могут быть привлечены в качестве среднего медицинского персонала, до третьего курса – как санитары.

Старшекурсники имеют права помогать врачам в больницах. При этом перед оказанием помощи все студенты должны пройти соответствующий инструктаж. Янушевич подчеркнул, что студенты-волонтеры будут поощрены вузом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав намерен привлечь студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом. Он объяснил, что на помощь к медикам будут вызывать студентов старших курсов, обучающихся в медицинских вузах и учреждениях среднего образовательного звена.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. Всего на территории России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом в 26 регионах страны, вылечились 64 человека.

