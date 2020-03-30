Роспотребнадзор рассказал, как правильно носить медицинские маски

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В Роспотребнадзоре сообщили, как правильно использовать медицинские маски. Кроме того, специалисты ведомства напомнили основные функции средства индивидуальной защиты.

Рекомендации были размещены на официальном сайте Роспотребнадзора. Так, многоразовые маски можно использовать повторно после процедуры обработки.

"В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара", – сообщается на сайте, передает "Вечерняя Москва".

При этом любую маску стоит менять каждые 2-3 часа. Одноразовую маску после использования выкидывают.

"В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро", – отметили в ведомстве.

Эксперты напомнили, что маска предназначена для заболевшего. Это обусловлено тем, что она удерживает в себе слюну кашляющего или чихающего человека, в которой могут содержаться вирусы. Когда болеющий одевает маску, в воздух попадает намного меньше вирусных частиц.

При этом эффективность масок зависит от соблюдения заболевшим комплекса мер. В их числе: избегание социальных контактов, а также дезинфекция рук и окружающих предметов.

Маску стоит носить также людям, которые лечат заболевших.

Здоровые люди тоже могут использовать маску. Однако эффективность такого способа защиты не доказана.

Ранее доктор Леонид Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках. Специалист также рекомендовал обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиками.