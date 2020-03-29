Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доктор Леонид Рошаль посоветовал горожанам ходить в магазин в перчатках, использовать влажные салфетки и меньше контактировать с людьми. Об этом сообщает РИА Новости.
"В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь", – заявил Рошаль.
Он также рекомендовал обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиками. Рошаль добавил, что сейчас крайне важно не контактировать с людьми с любыми признаками простуды, а также по возможности держать дистанцию от людей до 1,5–2 метров.
При первых признаках простуды он призвал горожан надевать маску и кашлять, чихать только в платок или локоть. Также он попросил заболевших горожан не обращаться напрямую в поликлинику, а вызывать врачей на дом или консультироваться через call-центры.
На территории Москвы действует режим повышенной готовности, направленный на сдерживание инфекции. С 28 марта по 5 апреля ограничена работа кафе, ресторанов, общественных пространств и розничных магазинов, введена нерабочая неделя для граждан, которые не могут работать удаленно.
Сергей Собянин призвал граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Необходимые продукты и услуги им помогут получить волонтеры и социальные работники.
В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, за весь период выписано 64 человека. В Москве вирусом заразились 1014 человек.
В России подтверждены 1534 случая заболевания коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: