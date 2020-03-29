Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

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Доктор Леонид Рошаль посоветовал горожанам ходить в магазин в перчатках, использовать влажные салфетки и меньше контактировать с людьми. Об этом сообщает РИА Новости.

"В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь", – заявил Рошаль.

Он также рекомендовал обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиками. Рошаль добавил, что сейчас крайне важно не контактировать с людьми с любыми признаками простуды, а также по возможности держать дистанцию от людей до 1,5–2 метров.

При первых признаках простуды он призвал горожан надевать маску и кашлять, чихать только в платок или локоть. Также он попросил заболевших горожан не обращаться напрямую в поликлинику, а вызывать врачей на дом или консультироваться через call-центры.

На территории Москвы действует режим повышенной готовности, направленный на сдерживание инфекции. С 28 марта по 5 апреля ограничена работа кафе, ресторанов, общественных пространств и розничных магазинов, введена нерабочая неделя для граждан, которые не могут работать удаленно.

Сергей Собянин призвал граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Необходимые продукты и услуги им помогут получить волонтеры и социальные работники.

В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, за весь период выписано 64 человека. В Москве вирусом заразились 1014 человек.

