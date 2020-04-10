Около 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус производится в Москве за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За сутки в столице производится около 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

По его словам, их делают федеральные, региональные и даже частные лаборатории.

"Тестирование, если вы помните, начинали мы с небольших объемов – это несколько научно-исследовательских институтов, по сути дела, лаборатории Роспотребнадзора. Они делали на старте где-то около 3 тысяч тестов... Сегодня мы проводим в пять раз больше этих тестов", – заявил мэр.

Он подчеркнул, что по мировым меркам 15 тысяч тестов в сутки – это большой объем.

Ранее сообщалось, что 1786 новых случаев коронавируса зарегистрировано за последние сутки в 57 регионах России. Выявлено 18 летальных исходов, полностью выздоровели 97 человек. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.

Больше всего новых пациентов приходится на Москву – 1124 человека. Общее число зараженных – 11 917 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Роспотребнадзор сообщал, что 162 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение. В стране провели более 1,09 миллиона тестов на COVID-19.