Лев Лещенко рассказал о своих симптомах COVID-19

Фото: instagram.com/leshchenko_lv

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о своем состоянии во время заболевания коронавирусом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он отметил, что в первые три-четыре дня у него не наблюдалось даже первичных симптомов заражения COVID-19 в виде потери обоняния. Лещенко сказал, что в это время его лишь преследовала сильная слабость.

"Ты сдуваешься, у тебя исчезает энергия", – рассказал Лещенко.

Он добавил, что период выздоровления у него не вышел быстрым. Также он поделился тем, что у него до сих присутствуют остаточные явления пневмонии.

Лещенко поблагодарил медицинский персонал больницы в Коммунарке и сообщил, что он очень рад своему выздоровлению. 6 апреля его выписали из клиники.

Ранее стало известно о том, что пневмонией переболел и певец Стас Михайлов. Между тем его болезнь не была вызвана коронавирусом.

О своем выздоровлении рассказал и Игорь Николаев, у которого также не был обнаружен COVID-19.

Отрицательный результат тестирования на коронавирус получила и певица Надежда Бабкина. В настоящий момент она находится в медикаментозной коме и лечится от пневмонии. Миновал коронавирус и юмориста Владимира Винокура.