Лев Лещенко рассказал о своих симптомах COVID-19

Фото: instagram.com/leshchenko_lv
Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о своем состоянии во время заболевания коронавирусом, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Он отметил, что в первые три-четыре дня у него не наблюдалось даже первичных симптомов заражения COVID-19 в виде потери обоняния. Лещенко сказал, что в это время его лишь преследовала сильная слабость.
"Ты сдуваешься, у тебя исчезает энергия", – рассказал Лещенко.
Он добавил, что период выздоровления у него не вышел быстрым. Также он поделился тем, что у него до сих присутствуют остаточные явления пневмонии.
Лещенко поблагодарил медицинский персонал больницы в Коммунарке и сообщил, что он очень рад своему выздоровлению. 6 апреля его выписали из клиники.
Ранее стало известно о том, что пневмонией переболел и певец Стас Михайлов. Между тем его болезнь не была вызвана коронавирусом.
О своем выздоровлении рассказал и Игорь Николаев, у которого также не был обнаружен COVID-19.
Отрицательный результат тестирования на коронавирус получила и певица Надежда Бабкина. В настоящий момент она находится в медикаментозной коме и лечится от пневмонии. Миновал коронавирус и юмориста Владимира Винокура.
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