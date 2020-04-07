Тест Надежды Бабкиной на коронавирус дал отрицательный результат

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина находится в больнице с диагностированной пневмонией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря певицы Александра Велора.
"Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом "пневмония", ее состояние стабильное, с положительной динамикой", – сказал Велор.
Он подчеркнул, что тест 70-летней артистки показал отрицательный результат на коронавирус. Эту же информацию подтвердил Москве 24 концертный директор артистки Сергей Горох.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что Надежду Бабкину якобы ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне обширной двусторонней пневмонии.
На прошлой неделе коронавирус обнаружили у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Он изолировался в своем личном кабинете, где проводит дистанционные консультации.
В России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения.