Надежду Бабкину ввели в искусственную кому – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певицу Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как пишет издание "Московский комсомолец" со ссылкой на источники, это произошло на фоне обширной двусторонней пневмонии.

Отмечается, что решение приняли не из-за тяжести заболевания, а для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Состояние певицы тяжелое, но стабильное, и имеет положительную динамику, указали источники. Артистку госпитализировали 1 апреля.

Сын артистки Даниил Заседателев ранее рассказал, что тест певицы на коронавирус оказался отрицательным.

При этом супруг Бабкиной Евгений Гор заявил, что у певицы нет даже температуры. По его словам, она сидит дома и занимается хозяйством.