Супруг Надежды Бабкиной опроверг коронавирус у артистки

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Супруг Надежды Бабкиной Евгений Гор заявил, что певицу не госпитализировали с симптомами коронавируса, сообщает "Московский комсомолец".

Гор назвал появившуюся в СМИ информацию фейком, отметив, что у Бабкиной нет даже температуры. По его словам, певица сидит дома и занимается хозяйством.

Ранее сообщалось, что артистке стало плохо 1 апреля. Ее отвезли в больницу с пневмонией, а тест на COVID-19 оказался положительным.

По словам знакомых пары, недавно Бабкина вместе с мужем была в США.

В свою очередь, сын певицы Данила Заседателев заявил о госпитализации Бабкиной. Результатов анализов он пока не знает.