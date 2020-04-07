За сутки в России подтвердили 1154 случая коронавирусной инфекции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России зарегистрировано 1154 новых случая заражения коронавирусом в 81 регионе. Такие данные приводит Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, всего в России на сегодняшний день коронавирусом заражены 7497 человек.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве – 697 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировано 69 новых случаев, в Подмосковье – 67, в Брянской области зарегистрировано 32 заразившихся COVID-19.

В Калининградской области заболели 29 человек, в Ставропольском крае – 19. В Пензенской области и Ханты-Мансийском АО – по 19. В Ямало-Ненецком АО зафиксировано 18 заболевших, в Ивановской области – 14.

В Республике Коми, Краснодарском крае, Волгоградской области и Пермском крае – по 11 заболевших. Десять случаев заболевания отмечены в Тульской области, восемь заболевших – в Ростовской области. Во Владимирской, Свердловской, Тюменской областях – по 7 новых заразившихся COVID-19.

В Ингушетии заболели шесть человек, а в Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае, Саратовской, Орловской и Ярославской областях – по 5.

По четыре случая заражения коронавирусом отмечены в Республике Калмыкия, Удмуртской Республике, Калужской, Псковской, Омской областях.

В Карачаево-Черкессии, Чувашской Республике, Белгородской и Иркутской областях – по 3 случая. По одному случаю коронавируса зафиксировано в Приморском крае, Башкортостане, Северной Осетии, Чечне, Крыму, Кировской, Ульяновской, Челябинской областях.

За последние сутки из больниц по выздоровлении выписано 88 человек. В Москве – 16, Подмосковье – 13, Чеченской Республике – 12, Свердловской области – 9, Воронежской области –5.

По четыре человека были выписаны в Нижегородской, Кировской, Сахалинской областях. Три человека вылечились от коронавируса в Калининградской области. Столько же выписано из больниц Орловской области и Республики Саха.

По два человека выздоровели в Пермском крае, Республике Татарстан, Республике Мордовия, Краснодарском крае, Костромской, Челябинской, Тамбовской, Белгородской областях. За весь период в России было выписано 494 человека.

В России за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом. В Москве умерли 2 человека, в Подмосковье – 5, в Краснодарском крае – 1, Республике Бурятия – 1, Приморском крае – 1, в Иркутской области – 1. За весь период умерли 58 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.