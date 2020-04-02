Главврач больницы в Коммунарке ведет дистанционные консультации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, временно проводит дистанционные консультации. Об этом специалист написал в личном аккаунте на Facebook.

"Чем занимаюсь в изоляции? Да фактически тем же самым: дистанционные консультации и обходы, сейчас мы выдохнули и опять вернулись к вопросам качественной временной маршрутизации, внедряем браслеты, и, конечно, "гоняю" отечественный аппарат ИВЛ", – заявил Проценко.

Коронавирус у врача был выявлен 31 марта. Специалист публично подтвердил эту информацию и рассказал, что ушел на карантин в собственном кабинете.

На минувшей неделе главврач медцентра в Коммунарке встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. За здоровьем обоих политиков наблюдают врачи.

В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

