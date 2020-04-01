Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:52

В Кремле пожелали выздоровления главному врачу больницы в Коммунарке

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно поддержать главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Ранее медик подтвердил, что заразился коронавирусом, передает "Газета.ру".

"Ему наши общие аплодисменты. Надеемся, что в скором времени он вернется в строй", – сказал представитель Кремля.

Главный врач больницы в ТиНАО, где находятся пациенты с COVID-19, несмотря на инфицирование, продолжает трудиться. После получения положительного теста на коронавирус Проценко перешел на удаленный формат работы. Он на самоизоляции в своем рабочем кабинете.

Специалисты отслеживают состояние президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, которые ранее общались с главным врачом больницы в Коммунарке. Состояние главы государства и мэра в норме, сообщили их представители.

В свою очередь, основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, которая четыре дня назад брала у Проценко интервью, ушла на карантин.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика