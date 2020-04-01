В Кремле пожелали выздоровления главному врачу больницы в Коммунарке

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно поддержать главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Ранее медик подтвердил, что заразился коронавирусом, передает "Газета.ру".

"Ему наши общие аплодисменты. Надеемся, что в скором времени он вернется в строй", – сказал представитель Кремля.

Главный врач больницы в ТиНАО, где находятся пациенты с COVID-19, несмотря на инфицирование, продолжает трудиться. После получения положительного теста на коронавирус Проценко перешел на удаленный формат работы. Он на самоизоляции в своем рабочем кабинете.

Специалисты отслеживают состояние президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, которые ранее общались с главным врачом больницы в Коммунарке. Состояние главы государства и мэра в норме, сообщили их представители.

В свою очередь, основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, которая четыре дня назад брала у Проценко интервью, ушла на карантин.