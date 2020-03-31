Здоровье Собянина в порядке – пресс-секретарь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Здоровье мэра Москвы Сергея Собянина в порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря градоначальника Гульнару Пенькову.

"Все в порядке, за здоровьем [мэра] следим", – заявила Пенькова.

Ранее во вторник, 31 марта, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что заразился коронавирусом. На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным посещали больницу и общались со специалистом.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, здоровье Путина также отслеживается, на данный момент состояние российского лидера остается нормальным.

Основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, 27 марта проводившая интервью с Проценко, ушла на карантин. Предварительно общественный деятель сдала анализы, результаты пока неизвестны.

В России на данный момент зафиксировано 2337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

