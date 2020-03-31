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Общество

16:20

Ситуация с здравоохранением в РФ требует глубокого анализа – Песков

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что положение в здравоохранении РФ подлежит глубокому анализу, сообщает РИА Новости.

Он высказался по этой теме в связи с вопросом, который касался пересмотра итогов планового процесса оптимизации. Песков отметил, что после получения результатов анализа ситуации будут приняты соответствующие решения.

"Безусловно, ситуация подлежит по ее истечению глубокому анализу уже с выводами и решениями, ориентированными на перспективу. И ни у кого не должно быть сомнений в том, что этот анализ будет произведен", – сказал Песков.

В то же время он отметил, что в настоящий момент в этом нет необходимости из-за распространения коронавируса. Песков посчитал преждевременным делать выводы на основе положения первых нескольких недель развития пандемии COVID-19 в России.

Также пресс-секретарь сообщил, что в Кремле высоко оценивают работу Оперативного штаба, а также других специалистов, которые работают с коронавирусной инфекцией. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился составить двухнедельный график поставок масок медицинским учреждениям.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил привлечь студентов и практикантов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом. Ректор МГМСУ Олег Янушевич отметил, что учащиеся его университета готовы присоединиться к работам над пресечением распространения COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ выявили 2337 инфицированных COVID-19. 1613 случаев заражения приходятся на Москву, где среди новых заболевших около 35% составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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