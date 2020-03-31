Около 40% заболевших коронавирусом в Москве – люди от 40 до 65 лет

12:26
Фото: Агентство "Москва"
В столице на данный момент подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заразившихся COVID-19 около 40% людей в возрасте от 40 до 65 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1613 случаев коронавируса. Среди новых заболевших – около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% – от 18 до 40 лет. Еще 20% – люди в старше 65 лет и примерно 5% – дети", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все пациенты, а также те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением. Также в Оперштабе отметили, что около 10% заболевших посещали страны Европы в последние две недели.
За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зафиксировали в 24 регионах страны. Большинство случаев заражения зарегистрировали в Москве – 387. В Санкт-Петербурге – 48, в Дагестане и Свердловской области – по 9, в Мурманской области и Бурятии – по 6, в Татарстане и Пензенской области – по 5.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.
Такие же ограничения ввел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а за ними последовали другие регионы страны. К примеру, меру поддержали в Санкт-Петербурге, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях, в республике Марий Эл, Адыгее, Татарстане, Якутии и Коми.
25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось.
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