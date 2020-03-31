Число больных гриппом и ОРВИ в Москве еженедельно снижается на 7 тысяч человек

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве продолжается тенденция снижения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора рассказали, что еженедельно количество заболевших уменьшается примерно на 7 тысяч человек.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 13-ю неделю спокойная", – говорится в сообщении.

Уточняется, что показатели заболеваемости людей всех возрастных групп продолжают фиксироваться ниже эпидемических порогов. По совокупному населению эти данные составляют 39,2%. Среди них доля заболевших детей – 63,1%.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от гриппа и ОРВИ прошли порядка 60% жителей столицы. Так, привиты были более 7 миллионов 368 тысяч человек.