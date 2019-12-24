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Общество

21:29

Почти 60% москвичей прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 60% москвичей прошли вакцинацию от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) с начала прививочной кампании, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В городе отмечается сезонный подъем заболеваемости. Показатели регистрируются ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах.

Кампания по иммунизации населения против гриппа завершается. Привиты более 7 миллионов 368 тысяч человек – это около 59,2% горожан.

Пройти вакцинацию по системе ОМС можно в прививочных кабинетах медицинских организаций государственной системы здравоохранения. С собой нужны паспорт гражданина РФ и полис ОМС. Привиться от гриппа можно и в негосударственных медицинских организациях за счет средств предприятий и граждан по полису добровольного медицинского страхования.

В начале декабря уточнялось, что вакцинацию против гриппа и ОРВИ прошли почти 66 миллионов россиян. В Минздраве подчеркнули, что в России не было зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с вакцинацией. Осложнения после прививок возникают крайне редко – реже чем 1 случай на миллион.

В 2019-м впервые используется новый препарат. Он защищает от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина более эффективна и безопасна. В Роспотребнадзоре добавили, что если не удается привиться четырехвалентной вакциной, то нужно использовать трехвалентную.

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