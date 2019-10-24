Расходы на здравоохранение увеличат на треть в рамках бюджета Москвы на 2020 год

Проектом бюджета столицы на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на треть. Направить на эту сферу планируют 700 миллиардов рублей. По сравнению с 2019 годом сумма выросла почти на 150 миллиардов рублей.

Это позволит развивать все без исключения виды оказания медицинской помощи. Однако приоритет отдадут развитию первичного звена – поликлиникам.

В частности деньги собираются потратить на покупку вакцин и льготных лекарств, перечень которых расширится. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.