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24 октября 2019, 23:00

Экономика

Расходы на здравоохранение увеличат на треть в рамках бюджета Москвы на 2020 год

Расходы на здравоохранение увеличат на треть в рамках бюджета Москвы на 2020 год

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Проектом бюджета столицы на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на треть. Направить на эту сферу планируют 700 миллиардов рублей. По сравнению с 2019 годом сумма выросла почти на 150 миллиардов рублей.

Это позволит развивать все без исключения виды оказания медицинской помощи. Однако приоритет отдадут развитию первичного звена – поликлиникам.

В частности деньги собираются потратить на покупку вакцин и льготных лекарств, перечень которых расширится. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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